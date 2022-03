Coronasmitten har blusset opp igjen i Kina, og bringer med seg nye bekymringer for verdens forsyningskjeder. Mange kinesiske byer er stengt ned, deriblant teknologisenteret Shenzhen.

Samtidig bekymrer investorene seg for Kinas holdning til Ukraina-krigen, og ikke minst for sanksjonene som kan komme hvis det viser seg at Kina støtter Russland med våpen.

«Når det gjelder katalysatorer, snakker vi litt om en perfekt storm. Faktisk er det akkurat som i brettspillet Axis and Allies, der USA stadig samler tropper for å ruste seg opp mot sine antatte fiender», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering tirsdag.

– Et tveegget sverd

Oljeprisene har kommet kraftig ned denne uken, uten den store fremgangen i forhandlingene mellom Russland og Ukraina. Frontkontrakten for Brent-oljen har tirsdag vært nede i 100,05 dollar pr. fat på sitt laveste, etter å ha vært oppe i mer enn 113 dollar på sitt høyeste dagen før.

«For markedene er lavere oljepriser et tveegget sverd. Det bør komme konsumentsektorene til gode, men kan også begrense risikoviljen i andre aktiva», påpeker Innes.



«Nedstengninger i Kina betyr at svakere etterspørsel kan dempe temperaturen i oljemarkedet noe. Selv om global etterspørsel er ventet å komme tilbake til pre corona-nivåer i år, er Kina en viktig nok del av verdens etterspørselsbilde til at en ny runde med nedstengninger kan få gjeninnhentingen til å dra ut i tid», fortsetter sjefstrategen, som også trekker frem flere rigger i arbeid i USA som en oljepristyngende faktor.

Nye pristall fra USA

Senioranalytiker Ipex Ozkardeskaya deler Axi-strategens syn.

«Nedsidekorreksjonen i oljeprisene er åpenbart en lettelse for inflasjonsforventningene, men nye lockdown-tiltak vil forverre krisen i forsyningskjedene og øke inflasjonsbekymringene», skriver hun i sin oppdatering tirsdag.

Analytikeren peker på de amerikanske produsentprisene, som senere tirsdag ventes å vise 10 prosent årlig prisvekst i februar. Senere tirsdag starter også Federal Reserves rentemøte, som ventes å munne ut i en renteøkning på 25 basispunkter for første gang siden coronaen kom.

«Men det vil helt sikkert ikke bli den siste, ettersom markedet hinter om 6-7 ytterligere renteøkninger i USA de neste 12 månedene», heter det videre.