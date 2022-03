Sjeføkonom advarer: – Risikoen for feilsteg hos Norges Bank har økt

Norges Banks regionale nettverk, sentralbankens temperaturmåler i norsk økonomi, venter at aktiviteten i norsk økonomi vil øke de neste seks månedene. Arbeidsmarkedet er stramt og flere melder om kapasitetsproblemer, prispress og tiltagende lønnsvekst. Nettverket ser for seg en lønnsvekst på 3,7 prosent i 2022.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener disse forholdene taler for at renten allerede burde ha vært høyere, og han tror Norges Bank vil gjennomføre fire renteøkninger i 2022. Det er imidlertid verdt å merke seg at spørrerunden er foretatt før Russland invaderte Ukraina, og at usikkerheten naturligvis har økt.

– Økt risiko for feilsteg

– Ved å utsette normaliseringen av pengepolitikken såpass lenge har sentralbanken nå begrenset handlingsrom inn i en usikker periode preget av krig og økende prispress. Det har økt risikoen for feilsteg og kan skape en vanskelig spagat for Norges Bank, sier Frengstad Bjerknes i en melding.