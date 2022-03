Svakeste måling på nesten to år

Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, viser minus 11,8 poeng for mars, det laveste nivået siden mai 2020, ifølge New York Federal Reserve.

I februar var indeksen på pluss 3,1 poeng.

Indeksen, som viser forventningene til innkjøpssjefene i delstaten, var på forhånd ventet til 7,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Den følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Første fall siden corona

Fallet nå er det første siden tidlig i coronapandemien, og drives av komponenter for nye ordrer og levering. New York Fed rapporterer også om betydelig forlengede leveringstider og økte varelagre.

Arbeidsmarkedsindikatorer peker samtidig mot moderat sysselsettingsvekst og noe lengre arbeidsuker.

Indeksen for priser betalt er stadig på et høyt nivå, og priser mottatt har nådd et nytt rekordnivå, ifølge New York Feds undersøkelse blant produsentbedriftene.

Tirsdag er det også kommet tall for produsentprisene i USA, som viste lavere prisvekst enn ventet.