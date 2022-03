Rentekomiteen i Den amerikanske sentralbanken besluttet å sette opp renten onsdag, fra 0 - 0,25 prosent til 0,25 - 0,5 prosent. Dette var i tråd med stort sett alles forventinger og første gang renten ble hevet siden 2018.

Ifølge CME FedWatch Tool var det 98,3 prosent sannsynlighet for dette utfallet og 1,7 prosent sannsynlighet for at renten ville bli hevet med 0,5 prosentpoeng, til intervallet 0,5 - 0,75 prosent. Bare et av medlemmene i rentekomiteen (FOMC), James Bullard, gikk i mot beslutningen og stemte for å heve med 0,5 prosentpoeng.

Men dette vil neppe bli den eneste rentehevingen i år. I følge en rundspørring gjort av CNBC vil renten i snitt bli hevet 4,7 ganger i år, noe som i så fall kunne ta renten til 1,4 prosent.

Prognoser

Chartet, som antyder den videre utviklingen, peker imidlertid mot en rente på 1,9 prosent mot slutten av året og en rente på 2,8 prosent i 2023 og 2024.

For å komme til 1,9 prosent må renten heves med 0,25 prosentpoeng seks ganger til i år.

1,9 prosent er 1,0 prosentpoeng høyere enn i desemberprognosen og sentralbanksjef Jerome Powell levner ingen tvil om den kan komme dit mot slutten av året.

- FED vil ta alle nødvendige skritt for å holde inflasjonen under kontroll, sa han.

Tendensen, uten de tre høyeste og tre laveste anslagene for hvert år, antyder en rente neste år i området 2,4 - 3,1 prosent og 2,4 - 3,4 prosent i 2024.

På samme tid tilsier Feds prognoser at PCE-inflasjonen i år kan bli på 4,3 prosent og 2,7 prosent i 2023. Kjerne-PCE ventes å bli 4,1 prosent i år og 2,6 prosent neste år.

BNP-veksten ventes å bli 2,8 prosent i år og 2,2 prosent neste år.

Arbeidsledighetsraten ventes å bli på 3,5 prosent.

Når det gjelder balansen heter det at reduksjonen og nedsalget ventes å starte på et kommende møte.

Krigens påvirkning

Prognosene er endret til dels kraftig fra desember, da det var ventet en BNP-vekst i år på 4,0 prosent og PCE-inflasjon på 2,6 prosent, mens kjerne-PCE var anslått til 2,7 prosent. Endringene forklares med at krigen i Ukraina ventes å bremse veksten og øke inflasjonen.

Arbeidsledighetsraten ventes ikke å bli påvirket av krigen.

Reaksjoner i markedet

10-års renten steg fra 2,18 før rentedommen til 2,19 prosent en time etter.

S&P 500 var opp 1,2 prosent før rentebeslutningen og en time etter offentliggjøringen var den opp 0,95 prosent.

Nasdaq var opp 2,3 prosent før beslutningen og 2,1 prosent en time etter beslutningen ble kjent.

