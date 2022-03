Den amerikanske sentralbanken besluttet som ventet å heve renten onsdag. Det som imidlertid overrasket var den nye og mye høyere rentebanen.

«Dette var mer haukete enn hva markedet var forberedt på: Riktignok hadde rentemarkedet priset inn 7 rentehevinger i år. Men blant analytikerne har forventningene vært mer i området 5-6 hevinger, og markedet var ikke forberedt på at Fed skulle klemme så kraftig til i går; særlig ikke når vi ser Feds renteprognoser for 2022-23 under ett», skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport torsdag.

Dette ført til en kraftig førstereaksjon i rentemarkedet, spesielt i den kortere enden, og selv om 2-års renten roet seg litt igjen, er den likevel opp med 6-7 basispunkter sammenlignet med prisingen i forkant av beskjeden, påpekes det også i morgenrapporten.

10-årsrenten var lite endret, og rentekurven har da flatet ytterligere ut.

«Dette kan nok også dels ses i sammenheng med at Fed har justert ned estimatet for langsiktig normalrente», heter det videre.