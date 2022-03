Den kraftige børsoppgangen i Asia fortsatte torsdag etter gårsdagens annonsering fra kinesiske myndigheter om at de vil ta grep for å støtte økonomien.

DNB Markets trekker i dagens morgenrapport drahjelpen fra Beijing som den viktigste kilden til de to siste dagenes oppgang.

«Kinas økonomi har blitt svekket av vedvarende smittebølger og strenge nedstengninger, samt problemer i eiendomssektoren. At myndighetene nå skal stimulere for å få opp veksten i verdens «vekstlokomotiv» er unektelig positivt for vekstutsiktene i resten av verden også», skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen.

«Man har lenge snakket om den såkalte «Fed-puten» i globale finansmarkeder; det at den amerikanske sentralbanken har stått klar til å støtte markedene ved det minste tegn til svakhet. Etter rentemøtet i Fed i går virker det tydelig at denne nå er på vei bort. Da er det en lettelse at den litt bortglemte «Kina-puten»: at kinesiske myndigheter ikke tillater at veksten i Kina faller for mye uten å komme inn med stimulerende tiltak, virker å være tilbake», heter det videre.

– Kan bli en «trend changer»

Kinesiske myndigheters inngripen kom etter at aksjeverdier for 200 milliarder dollar ble blåst bort i løpet av bare tre dager.

«Dette siste nedsalget etterfulgte et veldig kraftig nedsalg det siste drøye året, trigget av et alvorlig reguleringskjør fra myndighetene – særlig mot den populære teknologisektoren. Det ser ut som at det siste nedsalget var så kraftig at Kinas regjering trakk opp det hvite flagget», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin oppdatering torsdag.

«Selv om de mest populære kinesiske selskapene som Alibaba hadde falt over 75 prosent siden oktober 2020, så kursgrafen ut som et titalls fallende kniver ingen «dip buyer» ville fange lenger. Men Kinas løfte om å lette på reguleringskjøret og støtte eiendoms- og teknologiaksjer kan bli en «game- og en trend changer», fortsetter hun.

På den beste dagen for kinesiske aksjer siden august 2008 steg Nasdaqs Golden Dragon China-indeks nesten 33 prosent, og Alibaba, JD.com, Didi (kinesiske Uber) 37-41 prosent.

«Men risikoen er der fortsatt: vi er fortsatt i et Kina som ikke lenger er mulighetenes land før Xi Jinping. I tillegg kjører USA ennå en hard linje mot kinesiske børsnoteringer i USA, og insisterer at selskaper notert i USA bør gi full adgang til regnskapene – med trussel om avnotering hvis de ikke etterlever kravene», skriver Ozkardeskaya.