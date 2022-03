Federal Reserve foretok onsdag denne uken sin første renteøkning siden 2018, fra 0-0,25 til 0,25-0,5 prosent. Dette var i høyeste grad som ventet, men det var ett styremedlem i FOMC (Feds rentekomité) som stemte imot – sjefen for St. Louis Fed, James Bullard.

Fredag har Bullard sluppet en uttalelse på St. Louis Feds hjemmesider der han forklarer sin beslutning, og begrunner hvorfor en renteøkning på 50 basispunkter – i tillegg til å redusere sentralbankens balanse – ville ha vært en passende reaksjon på det høye inflasjonspresset.

I uttalelsen tar han til orde for en styringsrente over 3 prosent innen utgangen av 2021, noe som i så fall ville ha tilsvart 12 renteøkninger (på 25 basispunkter) i løpet av kalenderåret.

– Altfor myk linje

«Dette vil raskt justere styringsrenten til et mer passende nivå for dagens omgivelser», skriver Bullard, som FOMC-medlemmet med den høyeste prognosen for styringsrenten ved årsskiftet; 3,1 prosent.

Den nest høyeste prognosen er 2,6 prosent, mens snittet ligger på 1,9 prosent.

Bullard mener amerikansk økonomi viser motstandsdyktighet mot pandemien og geopolitisk risiko, og at fortsatt vekst over trend vil styrke arbeidsmarkedet ytterligere.

Sjefen for St. Louis Fed er altså klar på at sentralbanken kjører en altfor myk linje, og at den raskt må løfte renten til over 3 prosent for å vise offentligheten at inflasjonskampen blir tatt alvorlig.