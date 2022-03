Vil ha frihandelsavtale mellom EU og USA

Tysklands finansminister Christian Lindner uttaler ifølge Reuters at man vil gjenoppta samtalene rundt en frihandelsavtale mellom EU og USA.

Diskusjonene rundt avtalen som går under navnet «Transatlantic Trade and Investment Partnership» (TTIP), ble i sin tid stoppet av USAs tidligere president Donald Trump.

– Vi burde gjenoppta forhandlingene rundt en transatlantisk frihandelsavtale. Spesielt nå under Ukraina-krisen har det blitt klarer hvor viktig fri handel er med partnere rundt i verden som deler våre verdier, sier Lindner til Handelsblatt ifølge Reuters.

Uklar støtte

Det er ifølge Reuters uklarhet rundt i hvilken grad det er støtte for slike samtaler i Europa. De siste årene har enkelte embetsmenn snakket i favør for å ta gjenoppta samtalene, mens andre har vært mer nølende.

Den amerikanske ambassaden i Berlin har foreløpig ikke kommet med noe direkte svar på Lindners uttalelser, men understreker at det eksisterende organet «Trade and Technology Council» forsikrer at reguleringer rundt handel og teknologi mellom EU og USA støtter vekst.

«Krisen viser at USA, Tyskland og resten av EU er uunnværlige partnere», heter det videre i uttalelsen.