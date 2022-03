Torsdag er det duket for fasit etter rentemøtet i Norges Bank. Det er bredt forventet at Norges Bank setter renten videre opp, til 0,75 prosent, og økonomene i Handelsbanken Capital Markets tror at Norges Bank også vil heve selve rentebanen.

«Det bør være kjent stoff nå, men vi venter altså at den nye banen vil indikere totalt fire renteøkninger i år, slik at styringsrenten ved utgangen av året er varslet opp til 1,50 prosent», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten mandag.

Dette er da høyere enn hva Norges Bank så for seg ved forrige korsvei, hvor altså styringsrenten ble anslått opp til 1,25 prosent ved utgangen av dette året.



3 hevinger til

Norges Banks videre renteplaner blir desto viktigere; nemlig, hvor høyt vil de gå i 2023? Gonsholt Hov ser for seg at den nye banen vil indikere ytterligere tre renteøkninger til neste år, som i så fall gir en styringsrente på 2,25 prosent ved utgangen av året.

«Det er en mulighet for at Norges Bank ser enda mer mot 2,50, noe vi også har tatt hensyn til i prognosene, men vi heller likevel mot at det er størst sannsynlighet for at rentetoppen nås på 2,25 prosent. Dette er uansett en ganske klar oppjustering fra sist, hvor Norges Bank så for seg en rentetopp på 1,75 prosent. Og det så langt ut som i 2024», skriver sjeføkonomen.



Betydelig løft

Økonomene i DNB Markets venter også at sentralbanken vil sette opp renten til 0,75 prosent i tråd med tidligere signaler.

Høyere inflasjon hjemme og ute enn Norges Bank ventet, utsikter til høyere lønnsvekst, den kraftige oppgangen i prisene på olje og gass, økte renter internasjonalt og høyere kapasitetsutnyttelse ifølge det regionale nettverket er ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal forhold som skulle tilsi at rentebanen løftes betydelig.

«Russlands invasjon av Ukraina forsterker trolig inflasjonsbildet, men kan også bidra til å svekke veksten i aktiviteten, særlig utover i anslagsperioden. Vi tror Norges Bank vil løfte rentebanen, men holde seg til å anslå at renten heves med en kvarting hvert kvartal i år og to ganger neste år», skriver seniorøkonomen.

Han peker i morgenrapporten på at renteoppgangen kommer fra et svært lavt rentenivå, mange husholdninger har høy gjeld og det er usikker hvordan krigen i Ukraina vil påvirke den økonomiske utviklingen i Norge og ute.

«Dette taler for gradvise renteøkninger», skriver Aamdal.