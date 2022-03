NAV er ute med en ny arbeidsmarkedsprognose, og den går ut på at økte renter, høy inflasjon og Ukraina-krigen kan øke ledigheten noe utover høsten og i 2023. Men ledigheten vil fortsatt være på et historisk lavt nivå.

– Kombinasjonen av at renten er på vei opp, inflasjonen er høy og krigen i Ukraina, gjør at kostnadene for både husholdninger og bedrifter øker. Dette gjør at vi tror etterspørselen etter arbeidskraft etterhvert vil dempes noe. Men til tross for dette vil ledigheten holde seg på et historisk sett svært lavt nivå, med 1,9 prosent av arbeidsstyrken i 2022, og 2,0 prosent i 2023, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en kommentar.

Kaldt vann for rentehauker

Dagens NAV-advarsel heller kaldt vann i årene på rentehaukene i meglerhusene, eksempelvis Nordea som etter rapporten fra Norges Banks regionale nettverk i forrige uttalte at den norske økonomien nå skriker etter rentehevinger.

I sum anslår NAV nå 54.000 helt ledige i gjennomsnitt i år og 58.000 neste år, noe som tilsvarer en nedjustering fra henholdsvis 64.000 og 60.000 i forrige prognose.

NAV minner også om at tre av fire ledige befinner seg i det de definerer som utsatte grupper i arbeidsmarkedet. Dette betyr at de er under 30 år, mangler fullført videregående skole, har innvandrerbakgrunn fra land utenfor EØS, eller har vært ledige lenge og nærmer seg maksimal tid på dagpenger. Ved utgangen av februar var 63.000 i minst én av disse fire gruppene.

Rekordmange ledige jobber

Samtidig påpeker Holte at den høye etterspørselen etter arbeidskraft fortsetter inn i 2022.

I årets første to måneder ble 132.000 ledige stillinger lagt ut, det høyeste nivået NAV noensinne har registrert. Etterspørselen uttrykker på den ene siden et svært godt arbeidsmarked, men mangel på arbeidskraft og kompetanse er et økende problem for en del virksomheter.

– For eksempel innen helse, pleie og omsorg, undervisning, og ingeniør- og IKT-fag er det nå langt flere ledige stillinger enn det er arbeidssøkere med riktig kompetanse. Det å skape en bedre balanse og bidra til at flere kvalifiserer seg til de ledige jobbene, er en av de store samfunnsutfordringene framover, sier Holte.

I løpet av 2021 ble 545.000 ledige stillinger registrert på arbeidsplassen.no, mot 420.000 i 2019, året før pandemien.