Norges Bank høyner styringsrenten

Norges Bank har besluttet å høyne styringsrenten med 25 basispunkter, fra 0,50 til 0,75 prosent.

I forkant var det bred forventning om en heving på 25 basispunkter.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding torsdag.

I januar var sentralbankens beslutning å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Samtidig signaliserte Norges Bank renteøkning nå i mars. Rentemøtet i januar var Øystein Olsens siste som sentralbanksjef.

Utsikter til videre oppgang

«Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå», heter det fra Norges Bank nå.

Sentralbanken mener det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, selv med usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina.

«Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.»

Sentralbankens ser nå en styringsrente på rundt 2,5 prosent ved utgangen av 2023.

Tilbake til 2,5 prosent

Sentralbankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent, med virkning fra 31. mars 2023.

Det betyr en retur til nivået før coronapandemien.

«I løpet av koronapandemien har boligprisene og prisene på næringseiendom økt markert, og kredittveksten til husholdningene har tiltatt. Finansielle ubalanser tilsier at bufferkravet skal tilbake til 2,5 prosent», heter det.