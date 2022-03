Nordea tror på åtte rentehevinger

Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent torsdag. Samtidig ble rentebanen justerte opp slik at renten kan ende på 2,5 prosent ved utgangen av 2023, fremgår det av et notat fra Nordea torsdag. Ved utgangen av 2025 antydes det en styringsrente på 2,3 prosent.

«Samlet sett dominerer argumentene for en høyere rentebane sterkt, noe som fører til en betydelig høyere rentebane», heter det.

Fire pluss fire

Sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea konkluderer i notatet med at Norges Banks nye rentebane tilsier at det blir fire rentehevinger i 2022 og fire til i 2023. I tillegg skriver de at den nye rentebanen betyr at det er svært liten sannsynlighet for fem økninger i år, slik markedet hadde begynt å prise inn før dagens rentebeslutning.

De peker på at faktorene bak endringen i rentebanen var som de forventet; høyere kjerneinflasjon, høyere lønnsvekst, bedre utnyttelse i den innenlandske økonomien, høyere utenlandsrenter, høyere olje- og gasspriser og sterkere boligprisvekst.

De peker også på at det bare var én faktor som trakk rentebanen ned; høyere NIBOR-premie.

Klare tegn til press

Det fremgår også av av notatet at dagens betydelige oppjustering er berettiget ettersom det er klare tegn på press i norsk økonomi.

«Mange bedrifter har full kapasitetsutnyttelse og sliter med å finne arbeidskraft. Lønnsveksten er på vei opp og kjerneinflasjonen har kommet over målet og forventes å holde seg over fremover. Norges Bank forventer nå et positivt produksjonsgap og kjerneinflasjon over 2-prosentmålet gjennom hele prognoseperioden ut 2025. Dette tilsier helt klart at renten vil bli hevet fra dagens nivå, til et nivå over det nøytrale nivået som av Norges Bank er antatt å være rundt 1,7 prosent.»