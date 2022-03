187.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 19. mars, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Det er en nedgang på 28.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Ukens tall er det laveste siden 6. september 1969.

Ifølge Trading Economics var det ventet 212.000 nye søkere.

Den største økningen i antall søkere var i Michigan, Ohio, California, Missouri og Illinois mens nedgangen var størst i New York, Massachusetts, New Jersey, Washington og District of Columbia.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.350.000 pr. 12. mars. Det er en nedgang på 67.000 fra forrige ukes reviderte tall, og er det laveste siden 3. januar 1970 da det lå på 1.332.000.