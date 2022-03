Torsdagens innkjøpssjefsindekser (PMI) fra eurosonen viser at veksten har begynt å ta seg ned, ettersom den sammenstilte indeksen falt fra 55,5 i februar til 54,5 i mars.

Fallet var likevel mindre enn markedet hadde sett for seg på forhånd.

«Vi legger også merke til at både industri- og tjenestesentimentet fortsatt befinner seg et godt stykke inn i ekspansivt territorium, og det til tross for den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Men dette synet bedrar oss litt», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport fredag.

«Ser vi på selve vekstforventningene i PMI, ble det et markert fall i mars, og det tyder da på at vekstutsiktene nå er svakere enn hva totaltallene gir inntrykk av. Samtidig er prispresset fortsatt svært sterkt; indeksene for både bedriftenes innkjøps- og utsalgspriser steg til nye rekordnivåer, og dette må ses særlig i sammenheng med de økte energikostnadene», forklarer han.

Ut av negative renter i år?

Sjeføkonomen mener torsdagens PMI-undersøkelsen også viser at utfordringene gjennom de globale verdikjedene har tiltatt igjen i kjølvannet av krigen.

«Alt i alt fortsetter dette å gjøre livet vanskelig for Den europeiske sentralbanken (ESB), som altså må balansere svakere og mer usikre vekstutsikter mot hensynet til et mer faretruende inflasjonspress. Men sånn markedet ser det, holdes trykket oppe mot sentralbanken; hensynet til den høye inflasjon taler for renteoppgang», fortsetter Gonsholt Hov.

Ifølge Handelsbankens sjeføkonom priser markedet langt på vei at ESB vil komme seg ut av negative renter innen året er omme.