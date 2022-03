Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 20,0 poeng i mars, fra minus 6,5 i februar, ifølge målingen til Opinion, fremlagt fredag.

Krigen i Ukraina sender forbrukertilliten til et rekordlavt nivå.



– Russlands invasjon av Ukraina 24. februar sendte sjokkbølger i alle retninger. Den månedlige målingen av tilliten og forventningene til egen og landets økonomi, viser et historisk stort fall i mars. Forbrukertilliten har aldri falt så mye på én måned. Alle indikatorer som utgjør forbrukertillitsindeksen faller markant, og de to som er knyttet til egen økonomi er rekordlave, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

(TDN Direkt)