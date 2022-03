Danske Bank ser et grunnscenario der Norges Bank stopper normaliseringsprosessen seks måneder tidligere enn sentralbanken ser for seg. Dermed vil rentene toppe ut på 2,0 prosent, og ikke 2,5 prosent som Norges Bank signaliserte i går – og som er priset inn i markedet.

– Vi mener vi går inn i en situasjon der den globale økonomien er i ferd med å få seg en trøkk. Det er mye usikkerhet fremover, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, under et seminar fredag.

Handelsbanken Capital Markets skriver om saken at samlet sett var renteutfallet nære meglerhusets forventninger på forhånd.

«Vi ventet at Norges Bank ville varsle fire fulle hevinger i år, men så samtidig for oss at de kunne varsle en viss mulighet for fem; skjønt, vi anså sannsynligheten til å være lavere enn 50 prosent". Handelsbanken utelukker imidlertid ikke at det er mer oppsiderisiko på kort sikt. Veien til en raskere renteoppgang kan vise seg kort, dersom Norges Bank får flere inflasjonsoverraskelser på oppsiden i løpet av den nærmeste tiden», skriver meglerhuset.

TDN Direkt