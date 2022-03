Nordea-strateger: – Signaliserer sterkt underliggende vekstmoment

Usikkerheten rundt krigen i Ukraina har fortsatt å avta, og risikopremien i aksjer er nå faset ytterligere ut. Mindre usikkerhet gir større fokus på fundamentale forhold, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

De påpeker imidlertid at selv om usikkerheten har avtatt er den ikke borte, og at risikopremien fortsatt skal være høyere enn den var før krigen.

«Lavere risikopremie tillater likevel markedet å se mer på de fundamentale forholdene - og så langt ser ikke krigen ut til å endre inntjeningsutsiktene mye. I USA ser en liten effekt på inntjeningsestimatene fra krigen. I Europa har anslaget for inntjening i år flatet ut, mens neste år har falt 0,5 prosent», skriver strategene.

PMI-slipp

Bruce og Bernhardsen trekker også frem PMI-tallene som ble sluppet denne uken, og påpeker at disse signaliserer et sterkt underliggende vekstmoment.

«Det var spenning knyttet til de foreløpige innkjøpssjefsindeksene for mars. Det er de første indikatorene på hvordan økonomiene utvikler seg etter krigsutbruddet», påpeker strategene.

I eurosonen falt indeksene litt, men mindre enn ventet, og de er fortsatt på nivåer som indikerer vekst. I USA økte indeksene for både tjenester og industri godt over det som var ventet.

Nordea-strategene påpeker at indikatorene ikke er stemningsindikatorer, og at bedriftene svarer på om produksjon, ordre, priser, antall ansatte, etc. øker eller ikke.

«Det er kanskje litt tidlig å vente de store utslagene på faktisk aktivitet av krigen allerede. Energipriser har riktignok økt betydelig helt siden begynnelsen av året. Gitt at det skal tynge aktivitet, som mange frykter nå, burde det begynt å bli synlig», skriver de.

«Uansett, indikatorene indikerer at det er sterkt underliggende driv i økonomiene. Et argument for at bedriftene vil takle de økte råvarekostnadene og økte usikkerheten som følger av krigen», skriver Bruce og Bernhardsen.