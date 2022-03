Overraskende fall i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 1,1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en oppgang på 0,4 prosent måneden før.

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet at detaljhandelen i februar skulle vokse 0,2 prosent.

– Under pandemien har nordmenn brukt mer penger på varer og mindre på tjenester. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen reverseres mange av endringene i handlevaner som skjedde under nedstengingen, sier SSB-rådgiver Anders Falla Aas.

Det største bidraget til fallet kom fra dagligvarebutikker, samt byggevarer og elektronikk.

– Nedgangen for dagligvarebransjen har antagelig en sammenheng med gjenåpningen av samfunnet i februar. Etter at smittevernstiltakene ble opphevet i midten av februar er det flere som spiser ute på restauranter og i kantiner. Samtidig har det også blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle igjen, sier Falla Aas.

En annen faktor bak nedgangen til matbutikkene er ifølge SSB prisvekst. Konsumprisindeksen viste en økning i prisene for kategorien «matvarer og alkoholfrie drikkevarer» på hele 4,5 prosent fra januar til februar.