Langt mer pessimistiske forbrukere i Tyskland

Forbrukerbarometeret fra GfK viser et tall på minus 15,5 prosent i april, mot minus 8,5 prosent i mars.

Håpet var at opphevelsen av koronarestriksjoner kunne sette fart på økonomien, men det håpet har sluknet etter invasjonen. Forventningene om økt inntekt har falt med 25 prosentpoeng, til sitt laveste nivå siden januar 2009. Økt inflasjon skaper også uro for forbrukere, som frykter at høye energipriser vil spise opp kjøpekraften deres.

Tyskere er også langt mer pessimistiske om økonomiens generelle tilstand, og indikatoren falt med 33 prosentpoeng til minus 8,9 i mars, etter to måneder med framgang. Risikoen for en resesjon er reelt til stede, skriver GfK.

