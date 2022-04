Norges Bank annonserte torsdag at de vil begynne å selge 2,0 milliarder kroner i valutamarkedet hver dag. Det er første gangen siden 2013 at sentralbanken driver med nettosalg, for da oljeprisen var lav kjøpte man kroner i stort monn. Redaksjonssjef Are Haram forklarer hva som skjer.