Ved utgangen av mars var det registrert 109.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9.100 arbeidssøkere fra februar.

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.



58.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 74.500, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 34.700, eller 1,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

I løpet av mars ble det registrert over 72.000 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2.900 nye ledige stillinger pr. virkedag, eller 21 prosent flere enn i mars i fjor. Justert for sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

– Vi ser en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. Vi må bruke det mulighetsrommet til å inkludere flere i arbeid. NAV har virkemidler som kan brukes, sier Holte