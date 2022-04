Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) steg til 59,6 i mars, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang på 3,3 poeng, fra reviderte 56,3 i februar. En indeks over 50 poeng for å viser tiltagende aktivitetsnivå.

Ifølge seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal viser mars-tallene en trend med en beskjeden økning i aktivitetsveksten.

Det var en tydelig oppgang for produksjon, ordreinngang og sysselsetting, og et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene steg med 2,5 poeng til høyeste nivå siden november i fjor.

Produksjonsindeksen steg i perioden 1,3 poeng til 56,0, noe som er over det langsiktige gjennomsnittet.

Indeksen for nye ordre vokste 4,9 poeng til 58,3 prosent, mens sysselsettingsindeksen steg 0,4 poeng til 58,7. Sistnevnte har hatt fallende trend siden i fjor sommer, men har hentet seg inn igjen siden januar.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 5,4 poeng til 79,6. En oppgang i denne delindeksen representerer ifølge DNB et positivt bidrag til hovedindeksen. En tradisjonell tolkning er at lengre leveringstider typisk reflekterer høyere aktivitet, men kan i dagens situasjon også kunne reflektere forstyrrelser på tilbudssiden og transportproblemer.