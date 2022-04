ESB venter å heve renten etter tredje kvartal

Den europeiske sentralbanken (ESB) venter å begynne hevingen av renten noe tid etter at man har trappet ned obligasjonskjøpsprogrammet i tredje kvartal i år. Det melder Reuters, som viser til uttalelser fra ESB-styremedlemmet Isabel Schnabel lørdag.

– Vi vil heve rentene noe tid etter dette, som det passer seg, i lys av innkommende økonomiske data, sier hun.



Uttalelsen kommer etter fredagens foreløpige inflasjonstall for eurosonen, som viste en vekst på 7,5 prosent på årsbasis for mars. Til sammenligning var inflasjonen på årsbasis opp 5,9 prosent i februar, og det var ifølge Bloomberg-estimater ventet en vekst på 6,7 prosent for mars.

ESBs sjef for markedsoperasjoner uttaler ifølge Reuters at eiendelskjøpene vil avsluttes i tredje kvartal, så lenge økonomiske data støtter forventningene om at inflasjonen på mellomlangsikt ikke lettes.

– Tempoet på for normaliseringen vil avhenge av de økonomiske konsekvensene fra krigen, varigheten og alvorlighetsgraden av inflasjonssjokket, sier Schnabel videre.