Bank of England (BoE) arrangerte mandag konferansen «Stop Scams», og der uttrykte selveste BoE-sjef Andrew Bailey klart hva han mener om kryptovaluta.

– Du trenger bare å stille spørsmålet: hva pleier de som utfører løsepengeangrep å kreve betalt i? Svaret er krypto, sa han ifølge Bloomberg.

– En ny frontlinje for svindel

Bailey anerkjente at den underliggende krypto-teknologien bidrar en hel del til innovasjonen i finans, men at den også skaper «muligheter for den direkte kriminelle.»

Han karakteriserte kryptovaluta som den nye «frontlinjen» innen svindel finansmyndighetene nå prøver å forhindre.

Det britiske finanstilsynet FCA (Financial Conduct Authority) forlenget i forrige uke fristen for selskaper som vil få godkjent sin krypto-virksomhet. Så langt har 33 selskaper fått grønt lys, og forlengelse åpner ifølge nyhetsbyrået for at ytterligere 12 selskaper får sine søknader godkjent.

Strenge hvitvaskingsregler

Med denne godkjennelsen, som krever etterlevelse av strenge britiske hvitvaskingsregler, kan selskapene fortsette med sin krypto-virksomhet i Storbritannia etter 1. april. Krypto-industrien har truet med at flere selskaper kan flytte utenlands hvis de ikke får slik godkjennelse.

Bailey beklaget ifølge Bloomberg likevel at noen brukere av kryptovaluta oppfører seg som om nasjonale regelverk ikke gjelder for dem.

– Noen krypto-entusiaster sier de ikke bør rammes av russiske sanksjoner fordi det ikke er deres verden. Jeg beklager, men det er deres verden. Vi er alle i den samme verden, sa han.