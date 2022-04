Federal Reserve har varslet aggressive renteøkninger for å temme den høye inflasjonen i USA, men dette vil trolig sende den amerikanske økonomien inn i resesjon i 2023, skriver Deutsche Banks økonomer ifølge CNBC i et kundenotat.

Deutsche Bank blir dermed den første storbanken som spår resesjon i USA, altså to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst.

– Kvalifiserer til resesjon

«Den amerikanske økonomien ventes å bli truffet hardt av Feds innstramninger innen sent neste år og tidlig i 2024. Vi ser to kvartaler med negativ vekst og en oppgang på mer enn 1,5 prosentpoeng i amerikansk ledighet – utviklingstrekk som åpenbart kvalifiserer til resesjon, riktignok en moderat en», heter det ifølge nettstedet i notatet.

Federal Reserve hevet i mars styringsrenten for første gang på over tre år, og markedene priser inn renteøkninger på hvert av de seks rentemøtene som gjenstår i 2022.

Dette vil ifølge Deutsche Bank trolig ta styringsrenten til rundt 2,50 prosent, men banken tror Fed fortsetter inn i 2023 med å heve til 3,50 prosent. Videre mener økonomene at en slankere balanse vil gi en innstramningseffekt på ytterligere 0,75 prosent.

– Betraktelig nedsiderisiko

«Deretter ser vi veksten hente seg inn, etterhvert som inflasjonen trekker seg tilbake og Fed reverserer noen av sine renteøkninger. Vi anerkjenner at usikkerheten rundt prognosene er høy, men merker oss også at risikoen mot nedsiden og for en dypere nedgang er betraktelig», skriver økonomene ifølge CNBC.

Obligasjonsmarkedet sendte torsdag i forrige uke det som betraktes som et klassisk resesjonssignal, nemlig den inverterte rentekurven som oppstår når den 2-årige amerikanske statsobligasjonsrenten overstiger den 10-årige.

Denne inversjonen har inntruffet før så å si alle amerikanske resesjoner i moderne tid, men enkelte aktører tror dagens markeder kan være såpass «satt ut» av all usikkerheten som rår at signalet kanskje ikke treffer denne gangen.