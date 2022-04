Denne renten krysser 5 prosent

Den gjennomsnittelige 30-årige faste boliglånsrenten krysset tirsdag ettermiddag over 5 prosent i USA, i følge CNBC.

Det er første gang denne renten har krysset denne grensen siden 2011, sett bort fra to dager i 2018 i følge CNBC. For et år siden stod samme rente i 3,38%.

Boliglånsrenter, som følger kurven til den amerikanske tiåringen, har økt siden starten av året delvis grunnet Federal Reserve sin politikk for å dempe inflasjonen og tildels grunnet den globale økonomiske uroen som følge av den russiske invasjonen av Ukraina, skriver CNBC.

I USA møter huskjøpere historisk høye boligpriser, og økte renter gjør enda vanskeligere å låne penger for å møte de høye prisene. I følge CNBC var prisene opp 20 prosent i februar sammenlignet med fjoråret.

Spår høyere rente i Norge

Også i Norge blir boliglån for de fleste dyrere. Sentralbankens prognose er et boliglånsrentenivå på rundt 4,0 prosent mot slutten av bankens prognoseperiode, som gjelder til utgangen av 2025

Et hett boligmarked er det også i Norge der boligprisene har steget over 6 prosent siden fjoråret . Flere er bekymret for prisutviklingen, spesielt i Oslo området. Oslo kommune har planlagt store kutt i utbyggingsplanen. Utbygger varsler at det kan føre til prishopp på opp mot 50 prosent.