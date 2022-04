Industriproduksjonen for februar viste torsdag et fall på 2,1 prosent, etter en oppgang på 3,3 prosent i januar, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Det forelå ikke noe konsensus-estimat, men etter den spesielt sterke veksten i starten av året, var det kanskje ikke så overraskende med noe tilbakegang igjen i februar; tallene er volatile», påpeker sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.

Det var ifølge SSB næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk ned indeksen mest, med et fall på 4,6 prosent. Gummi, plast og mineralsk industri, samt trelast- og trevareindustri, hadde også tydelige fall i februar.

Ser vi de siste tre månedene under ett, har produksjonen falt svakt med 0,4 prosent målt mot foregående, ikke-overlappende tremånedersperiode. Samtidig ser vi at vekstsignalene for industrien fremdeles er sterke, påpeker sjeføkonomen.

«Vi ser blant annet av den siste PMI-målingen at både ordre- og produksjonsforventninger har styrket seg litt fra allerede gode nivåer. Men samtidig er det tegn til at leverandørenes leveringstid øker raskere igjen, noe som illustrerer at utfordringene med flaskehalser gjennom verdikjedene også har tiltatt igjen», skriver Gonsholt Hov.

Krigen i Europa ser ut til å gi en ny runde med leveringsforsinkelser, utfordringer med materialtilgang, utsatt produksjon, og et tilhørende forsterket prispress.

Den siste PMI-undersøkelsen kunne nettopp ifølge sjeføkonomen vise til bred prisoppgang i norsk industri.

«Dette vil trolig veltes over til økte konsumpriser i neste runde, og dermed bidra til å holde inflasjonstrykket oppe», skriver Gonsholt Hov.