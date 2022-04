Europeisk renteøkning nærmer seg

Inflasjonen i eurosonen ventes å holde seg over målet i 2023, og sentrale kriterier for en oppjustering av bankens nøkkelrenter nå er møtt – eller ligger i nærheten av å bli møtt, går det frem av referatet fra forrige møte i Den europeiske sentralbanken (ESB).

ESB-medlemmene diskuterte videre under møtet at det er en risiko for sterkere effekt av inflasjonsforventingene, og en rekke medlemmer mente det er på tide å ta videre steg mot normalisering av pengepolitikken.

Ellers mente medlemmene at APP-kjøpene sentralbanken har kjøpt til nå har fungert bra.

Det ble dessuten diskutert at det er høy usikkerhet rundt sentralbankens guiding grunnet krigen i Ukraina. Blant annet ble det diskutert at høye bensinpriser og sanksjoner mot Russland trolig vil legge en demper på veksten fremover.

