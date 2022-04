Grusomhetene i Ukraina-krigen øker presset mot europeiske regjeringer for å innføre forbud mot import av russisk energi – til tross for at mange av landene er svært avhengige av denne energien.

Avhengigheten er særlig stor for eurosonens største økonomi, Tyskland, og Deutsche Bank-sjef Christian Sewing er blant tyske næringslivsledere som har advart mot konsekvensene hvis man stanser gassimporten fra Russland.

Ekspertvarsel: Kraftig resesjon

Fem økonomiske forskningsmiljøer som Berlin støtter seg på – Diw, Ifo, IfW Kiel, IWH og RWI skriver i en felles rapport onsdag at full stopp i russisk gassimport vil sende landet ut i kraftig resesjon i 2023 og sette produksjon for 220 milliarder euro på spill de neste to årene.

Selv med russisk gass senker de fem tenketankene prognosene for BNP-veksten i 2022 fra 4,8 til 2,7 prosent. 2023-prognosen er derimot tatt opp fra 1,9 til 3,1 prosent.

– Sjokkbølgene fra Ukraina-krigen tynger økonomisk aktivitet både på tilbuds- og etterspørselssiden. Prisoppgangen for kritiske energiråvarer i kjølvannet av invasjonen presser inflasjonen ytterligere opp, sier nestleder Stefan Kooths i IfW Kiel ifølge Bloomberg.

Tenketankenes spådom er at tysk inflasjon snitter 6,1 prosent i 2022, det høyeste på 40 år.