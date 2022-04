ESB holder renten uendret

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,00 prosent.

Det er også akkurat som analytikerne hadde ventet. På sikt spås det imidlertid en opptrapping til 0,50 prosent 2023 og 1,00 prosent i 2024.

Samtidig lar ESB de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent.

«Enhver justering av styringsrentene vil finne sted noe tid etter avslutningen av APP-kjøpene og vil skje gradvis», skriver ESB i pressemeldingen, og beholder dermed ordlyden fra rentemøtet i mars.

Også verdipapirkjøpene (APP) for de kommende månedene holdes uendret på 40 milliarder euro i april, 30 milliarder euro i mai og 20 milliarder i juni.

«Innkommende data siden sist møte forsterker forventningen om at netto verdipapirkjøp skal avsluttes i tredje kvartal», skriver banken i dagens pressemelding.

– Må ta grep

Seniorøkonom i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, skrev i forkant av rentemøtet at hun mener ESB må ta grep nå.

Hun trakk frem at inflasjonen i Storbritannia i mars nådde 7 prosent på bakgrunn av skyhøye mat- og energipriser, og forventes å øke til 9 prosent så snart som neste måned. Inflasjonen i eurosonen nådde også uvanlig høye nivåer, og den tyske inflasjonen steg i mars til 7,6 prosent.

«Den økende inflasjonen vil helt sikkert føre til opphetede diskusjoner i av den europeiske sentralbankens komité på dagens møte. ESB planlegger å avslutte verdipapirkjøpene innen tredje kvartal og heve rentene like etter», skrev seniorøkonomen.

Hun mener imidlertid at ESB ikke har mulighet til å vente til siste kvartal med å heve rentene, og at det senest må gjøres innen slutten av sommeren. Det til tross for at inflasjonen er forårsaket av tilbudssideproblemer som ikke effektivt kan løses med begrensende etterspørsel.

«Hvis ESB ikke handler, vil den strammere pengepolitikken fra andre store sentralbankene knuse verdien av euroen, noe som vil legge til et ekstra press på inflasjonen», skrev Ozkardeskaya.