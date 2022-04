IMF senker sine vekstanslag betydelig på grunn av Ukraina-krigen. Situasjonen blir ikke bedre av at de fleste land fortsatt hadde mye å ta igjen etter pandemien da krigen brøt ut, eller av at Kina nå de facto er nedstengt i forsøk på å kvele omicron-smitten.

«De økonomiske konsekvensene av krigen sprer seg som seismiske ringer fra episenteret i et jordskjelv, og først og fremst gjennom råvaremarkedene, handelen og finansielle koblinger», konstaterer IMF.

Frykter todeling

Men krigen betyr ikke bare økte råvarepriser og nye flaskehalsproblemer.

I tillegg frykter IMF at verdens integrasjon går i revers, noe som også vil gi langvarige og dype skader.

«Krigen har økt faren for en mer permanent fragmentering av verdensøkonomien i geopolitiske blokker med ulike teknologistandarder, internasjonale betalingssystemer og reservevalutaer. En slik endring vil gi høye tilpasningskostnader og langsiktige effektivitetstap mens forsyningskjeder og produksjonsnettverk tilpasser seg», frykter IMF.

– Som et jordskjelv: Pierre-Olivier Gourinchas, økonomisk rådgiver og leder for IMFs utredninger, mener skadevirkningene fra Ukraina-krigen sprer seg voldsomt. Foto: Bloomberg

Et eksempel er Russlands oppbygging av et eget system til erstatning for SWIFT. Russlands sentralbank hevdet i helgen at dette alternativet nå har tilslutning fra institusjoner i 12 ulike land.

Inflasjonen kraftig opp

«Veksten kan bli vesentlig svakere, mens inflasjonen kan vise seg høyere enn ventet hvis for eksempel sanksjoner for å stanse krigen utvides til også omfatte russisk energi og annen eksport», advarer Pengefondet.

IMF tror imidlertid at inflasjonstoppen passeres i inneværende kvartal både for USA og EU. Om et drøyt år er inflasjonen igjen nær inflasjonsmålet på 2 prosent i begge regioner.

IMFs inflasjonsprognoser

2021 2022 2023 USA 3,1 5,7 2,5 Eurosonen 2 3,2 2,4 Storbritannia 2,6 7,4 5,3 Japan −0,3 1,0 0,8 Norge 3,5 3,5 1,8 Prosent. Kilde: IMF



Inflasjonsprognosen for 2022 er imidlertid hevet med hele 3,4 prosentpoeng fra oktober og med 1,8 prosentpoeng fra januar-prognosen. Gjennomsnittsinflasjonen i avanserte økonomier anslås nå til 5,7 prosent i år.