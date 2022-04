Venter svak krone i sommer

I en valutakursoppdatering skriver sjefaanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank at Ukraina-krigens påvirkning på valuta- og finansmarkedene har avtatt noe. Grunnen er ikke at situasjonen på noe vis er bedret, men at det den siste tiden har vært få reelle nyheter og ingen betydelige endringer i sanksjonsnivået.

Det betyr også at energiprisene vil holde seg høye, og at sentralbankene fortsatt må jobbe mot minst like store inflasjonsutfordringer. Underliggende etterspørsel er høy etter gjenåpningen etter pandemien, mens tilbudssiden sliter med å holde tritt.

«Dette gjør at sentralbankenes troverdighet avhenger av at de klarer å dempe kortsiktig etterspørsel gjennom å stramme til for å unngå at høy inflasjon biter seg fast», skriver han.

Utfordringen er ikke blitt mindre av at Kina har stengt ned i stor skala som svar på økt covid-smitte. Sammen med høye råvarepriser og finansielt stress, utgjør dette en risiko for Kinas oppsving, og gir ytterligere fare for en global resesjon.

Berg-og-dal-bane

For norske kroner betyr dette en berg-og-dal-bane, der kursen delvis trekkes sterkere av høye råvarepriser og delvis trekkes ned av frykten for en global resesjon.