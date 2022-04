Europeisk PMI overrasker positivt

Foreløpig sammenstilte tall viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i Tyskland var falt fra 55,1 i mars til 54,5 i april. Konsensus pekte mot 54,1.

PMI for tjenestesektoren steg fra 56,1 til 57,9, mens den for industrisektoren falt fra 56,9 til 54,1. Dette var over og under forventningene på henholdsvis 55,5 og 54,5.

Optimismen opp

For eurosonen kom sammenstilt PMI inn på 55,8 i april, og steg dermed fra 54,9 i mars. Her lå konsensus på 53,9.

PMI for tjenestesektoren steg fra 55,6 til 57,7, mens den for industrisektoren falt fra 56,5 til 55,3. Dette var over forventningene på henholdsvis 55,0 og 54,7.

En indeks over 50 poeng viser tiltakende aktivitetsnivå.

Driftsoverskuddet ned

Ellers på makrofronten fra eurosonen kom driftsbalanse i februar inn på 21 milliarder euro, viser sesongjusterte tall fra Den europeiske sentralbanken.

I januar var det sesongjusterte overskuddet 22 milliarder euro.

Britisk PMI som ventet

I Storbritannia kom sammenstilt PMI inn på 57,6 i april, som ventet. Dette er ned fra 60,9 i mars.

PMI for tjenestesektoren falt fra 62,6 til 58,3, mens den for industrisektoren steg fra 55,2 til 55,3. Dette var henholdsvis under og over forventningene på henholdsvis 60,0 og 54,0.