Ønsker renteheving i juli

Den europeiske sentralbanken (ECB) ønsker å avslutte obligasjonskjøpene så raskt som mulig, og heve styringsrenten allerede i juli, og senest i september.

Det uttaler ni kilder med kjennskap til saken, ifølge Reuters.

Reuters skriver videre at sentralbanken har høstet kritikk for å undervurdere inflasjonen i eurosonen som steg til 7,5 prosent på årsbasis forrige måned. Langsiktig inflasjon har også blitt pekt på som en av hindringene for at ECB skal heve renten, ettersom den har holdt seg under 2-prosentsmålet.

Flere av kildene til Reuters peker på at dette nå har endret seg, hvor ferske estimater delt med beslutningstakerne under møtet 14. april, viser at inflasjonen ligger over målet selv ut i 2024.

«Det lå rett over 2 prosent, så min tolkning er at alle kriteriene for å heve rentene har blitt møtt», sier en av kildene.



ECB-president Christine Lagarde uttalte fredag at obligasjonskjøpene ville avsluttes i tredje kvartal, og at en renteheving i år er sannsynlig.

Det er bred enighet blant Reuters' kilder om at man må vente seg to rentehevinger i år, mens enkelte argumenterer for at en tredje heving også er mulig, avhengig av hvordan markedet fordøyer dette.

Ifølge Reuters priser markedet inn en renteoppgang på 85 basispunkter i år.