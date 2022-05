Tror dollaren har funnet nytt gulv

Dollaren har nå sannsynligvis funnet et nytt gulv, ettersom risikoaktiva fortsetter å vise ustabilitet og markedene nå er overbevist over Federal Reserves (Fed) aggressive innstramming, skriver ING.

Etter deres syn er det mer sannsynlig at høybetavaluta er mer sårbare, men EUR/USD-krysset kan fortsatt nærme seg 1,05.

Videre skriver ING at risk off-stemningen for en gang skyld gir støtte til japanske yen, som også ser ut til å få ekstra kjøpsinteresse i forkant av torsdagens kunngjøring fra Bank of Japan, der volatiliteten i valutaen vil være et sentralt tema. ING tror et viktig spørsmål er om selve volatiliteten eller et spesielt nivå for USD/JPY-krysset kan utløse handlinger fra den japanske sentralbanken.

«Vi tror det førstnevnte tilfellet er mer sannsynlig, og vi fortsetter å fremheve hvordan en valutaintervensjon ikke vil være enkel og vil kreve koordinering med andre G10-land, spesielt med Fed», fortsetter de.

Det kommer ingen norske nøkkeltall i dag, men Handelsbanken Capital Markets mener vi skal se litt opp for jordbruksoppgjøret, hvor jordbrukets krav overleveres til Landbruks- og matdepartementet i dag.

«I hvilken grad avtalen slår ut i økte matvarepriser, og dermed konsumpriser, avhenger av hvor mye av oppgjøret som tas ut i økte målpriser, og hvor mye som skal finansieres som økte tilskudd», skriver meglerhuset.

TBU har ifølge Handelsbanken antatt at matvareprisene vil stige med 4–5 prosent i år, og at dette vil bidra til at konsumprisveksten i år havner på 3,3 prosent – som er nærme Norges Banks anslag på 3,4 prosent. En eventuell større økning i matvareprisene vil isolert sett bidra til å løfte rentebanen, poengterer Handelsbanken.

Ellers bemerker Handelsbanken at de amerikanske nøkkeltallene i går viste en noe blandet utvikling. Ordreinngangen for varige varer steg noe mindre enn ventet i mars, men samtidig ble nedgangen i februar revidert til å være noe midlere enn først beregnet.

(TDN Direkt)