– Det er en grunn til at prisene øker mye for tiden, og det er at kostnadene øker.

Kostnader: Effekten av en ny økning i energiprisene er åpenbart negativ for norske bedrifter, mener Kjetil Olsen, Nordea Markets. Foto: Are Haram

Olsen viser til at mange bedrifter klarer å lempe kostnadsøkningene over på kundene, mens deler av industrien er skjermet gjennom lange strømkontrakter.

– Husholdningene er i stor grad skjermet for utslagene gjennom strømstøtten, sier Olsen.

Økte investeringer?

Likevel er effekten av en ny økning i energiprisene åpenbart negativ for norske bedrifter. For Norge samlet motvirkes dette av at investeringene i olje- og gassvirksomheten vil løftes ytterligere.

– Det vil ta tid, men vi ser ganske god vekst i oljeinvesteringene i 2023 og 2024. I sum blir effekten for norsk økonomi av den siste prisøkningen likevel negativ, fordi planene for olje- og gassinvesteringene ikke kan endres veldig raskt, sier Olsen.

Foreløpig, med stengt gass bare til Polen og Bulgaria, blir heller ikke utslagene for aktiviteten i EU store. Olsen viser til at begge disse landene har fylt sine gasslagre.

– Et stort problem får vi først når eller hvis et stort land som Tyskland står i fare for å mangle gass. Da vil det mest sannsynlig bli rasjonering av energi, og et kraftig negativt sjokk for særlig tysk industri, advarer Olsen.

Tviler på nye støtteordninger

– Tror du at regjeringen vil bruke mer av sine kraftig økte inntekter på nye grep i revidert?



– Jeg forventer ikke nye, store grep. Vi har veldig lav arbeidsledighet og skrikende mangel på arbeidskraft, og det tilsier egentlig at vi burde hatt et sterkt kontraktivt budsjett i år, mener Dørum.

– Regjeringen har vært veldig tilbakeholden med støttetiltak overfor næringslivet. Det vil komme noe i landbruksoppgjøret, men ellers er holdningen at dette er svingninger som næringslivet må leve med og håndtere selv, sier Olsen.

Onsdag kom nyheten om at landbruksorganisasjonene krever 2,4 milliarder kroner ekstra i årets landbruksoppgjør nettopp for å bøte på de økte kostnadene.