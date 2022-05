Overraskende renteheving i Sverige

Svenske Riksbanken hever nå reporenten til 0,25 prosent.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet at renten skulle holdes uendret.

«Inflasjonen har steget til det høyeste nivået siden 1990-tallet og vil holde seg høy en stund til. For å motvirke at høy inflasjon fester seg i pris- og lønnsdannelsen, har hovedstyret besluttet å heve reporenten», skriver Riksbanken i en melding.

Den svenske sentralbanken påpeker at inflasjonen, unntatt energi, har vært betydelig høyere enn deres prognose fra februar, og at det tyder på at oppgangen nå er bred og prisene på både varer og tjenester stiger uvanlig raskt.

Riksbankenspår nå ytterligere to til tre rentehevinger i år. Innen utgangen av andre kvartal 2025 viser bankens prognoser at de forventer en styringsrente på i underkant av 2 prosent.

I tillegg melde Riksbanken at de vil redusere takten i obligasjonskjøpene slik at beholdningen begynner å synke. Totalt skal det nå i løpet av andre halvår i år kjøpes obligasjoner for 37 milliarder svenske kroner.

«På denne måten justeres pengepolitikken slik at inflasjonen går tilbake til inflasjonsmålet», heter det.