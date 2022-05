Sentralbanktopp mener inflasjonen i eurosonen nærmer seg toppen

– Mitt anslag er at vi er veldig nære toppen, og at inflasjonen vil begynne å falle i andre halvår. Likevel kommer inflasjonen fortsatt til å være høy i årets siste kvartal, sa de Guindos til en komité i EU-parlamentet torsdag.

Den samlede inflasjonen i de 19 euro-landene lå på hele 7,4 prosent i mars. Det er det høyeste nivået i eurosonens historie og langt over ESBs inflasjonsmål på 2 prosent. Banken anslår at det samlede inflasjonsnivået for 2022 vil ligge på 5,1 prosent. I fjerde kvartal ligger det an til en inflasjon på 4 prosent.

Disse anslagene tar derimot ikke i betraktning en eventuell stans i russiske gassforsyninger til Europa. Det vil få store ringvirkninger for den europeiske økonomien.

(NTB)