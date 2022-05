Den japanske sentralbanken går kraftig mot strømmen

Den japanske sentralbanken (BoJ) har drevet yen til valutaens laveste nivå på flere tiår etter at banken torsdag besluttet å holde pengepolitikken fast . Den svenske sentralbanken overrasket på sin side med å sette opp renten og oppjusterte rentebanen kraftig.

BoJ holdt styringsrenten uendret på minus 0,10 prosent, lik forventingene, og vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent. I løpet av timer etter BoJs beslutning på torsdag falt yen 1,7 prosent til 130,62 mot dollar.

Med den amerikanske sentralbanken innstilt på å begynne å heve rentene raskt, vil BoJs beslutning om å stå fast forverre en global forskjell i avkastning som har presset yen til det laveste nivået siden tidlig på 1970-tallet i reelle termer, skriver Financial Times.

«BoJ bekreftet ikke bare sin duete holdning, den doblet ned på forsvaret av rentekurvekontroll ved å forplikte seg til daglige kjøp av obligasjoner – hvilket så klart gjør at sentralbanken skiller seg ut i dagens høyrentemiljø,» skriver Benjamin Shatil, valutastrateg ved JPMorgan i Tokyo i et notat, ifølge Financial Times.

TDN Direkt