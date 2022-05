Overraskende sterk detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 3,3 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en nedgang på 1,1 prosent måneden før.

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet at detaljhandelen i mars skulle vokse 0,5 prosent.

Økt salg

Butikker med salg av byggevarer opplevde ifølge SSB betydelig økt omsetning i mars, og bidro til mye av oppgangen i detaljhandelen.

De store byggevarehusene forhåndsvarslet nye relativt store prisøkninger 1. april i år, kan ha bidratt til økt omsetningsvolum i forkant av dette.

– Etter store prisøkninger det siste året på byggevarer har nok mange kunder blitt oppmerksomme på varslede prisendringer, sier seniorrådgiver i SSB, Marius Bergh, i en kommentar.

Også en betydelig økning i salget av klær bidro til oppgang.

– Etter et par måneder med relativt lav omsetning i starten av 2022 økte omsetningsvolumet betydelig i mars og var hele 27 prosent høyere enn i mars 2019, viser kalenderjusterte volumtall. Sammenlignet med mars i 2020 og 2021 var det hele 161 og 86 prosent høyere, så svingningene er betydelige, sier Bergh.

Nedgang

I motsatt retning trakk salg av dagligvarer og alkohol. Ifølge SSB er dette i tråd med en forventet reversering av en del av utviklingen under pandemien.

– Det kalenderjusterte omsetningsvolumet for dagligvarebutikkene lå i mars 2022 kun 0,9 prosent over nivået for mars 2019, og er dermed omtrent tilbake til nivået fra før pandemien, sier Bergh.