Tror Norges Bank holder seg til planen

Økonomene forventer at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent under rentemøtet neste uke. Videre venter økonomene at Norges Bank vil høyne styringsrenten som varslet i juni.

Rentemøtet er et såkalt mellommøte der Norges Bank ikke kommer med noen ny rentebane eller pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mars kommenterte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

Makroøkonom i Nordea Markets, Dane Cekov, tror Norges Bank vil holde seg til planen også på det kommende mellommøtet.

– Vi ser for oss uendret rente neste uke. Om noe så er det fokus nå på om Norges Bank kan heve med 50 basispunkter ved junimøtet, men vi tror ikke det, sier han til TDN Direkt.

Også Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, mener en heving på maimøtet ville være svært overraskende.

– En heving på maimøtet vil være overraskende, særlig ettersom inflasjonen i mars var litt lavere enn Norges Bank anslo. Norges Bank har anslått at renten vil bli satt opp med 25 basispunkter pr. kvartal og at den legger vesentlig vekt på å se an hvordan renten virker inn på økonomien, sier han til TDN Direkt, og fortsetter:

– Dersom inflasjonen derimot skulle øke vesentlig mer enn ventet samtidig som de mer langsiktige inflasjonsforventningene stiger, kan det være at Norges Bank vil heve raskere eller mer, for eksempel 50 basispunkter, på noen møter. Om inflasjonen dabber av samtidig som aktiviteten i økonomien uventet bremser opp, kan det være at Norges Bank vil utsette renteoppgangen. En ny oppblomstring av pandemien til høsten kan også føre til en pause i renteoppgangen.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, mener Norges Bank ikke har behov for å skynde seg, og heller også mot en uendret rente ved mellommøtet.

– Jeg tror heller ikke Norges Bank trenger å skynde seg noe mer enn at de holder renten i ro nå, som er bredt forventet. Det er mulig at vi får en noe brattere renteoppgang gjennom høsten enn hva Norges Bank har signalisert så langt, men i så fall er dette heller stoff for møtet i juni; hvor de utarbeider en full rapport, og har mer informasjon å lene seg på, sier han.

Rundspørring om Norges Banks renteendring Forventet styringsrente Mai Neste renteheving Danske Bank Markets 0,75 Juni DNB Markets 0,75 Juni Handelsbanken C. Markets 0,75 Juni Nordea Markets 0,75 Juni SpareBank 1 Markets 0,75 Juni

Kilde: TDN Direkt

Norges Bank offentliggjør rentebeslutningen torsdag 5. mai klokken 10:00.

(TDN Direkt)