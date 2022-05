Denne uken er det duket for nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Det ligger i kortene at rentene vil bli satt opp med inntil 0,5 prosentpoeng.

«Skulle Fed sette opp styringsrenten (Fed Funds Rate) med 0,5 prosentpoeng, så vil det være i tråd med hintene som Fed-sjef Jerome Powell, ga for ettpar uker siden», skriver analytiker i Nordnet Roger Berntsen i morgenrapporten.

Investorenes frykt

De amerikanske rentene, med 10-åringen i spissen, steg videre fredag. Renteoppgangen gjorde at dollaren steg og oljeprisen falt.

«Mange investorer frykter at verdensøkonomien vil bremse, som en følge av alle usikkerhetsmomentene der ute; inflasjonspress, krig, resultatsvikt mm.», skriver Berntsen.

Analytikeren peker på at bankaksjene som gjorde det sterkt i 2021 i påvente av høyere rentemarginer, som en følge av renteoppgang, har snudd betydelig ned i 2022 grunnet resesjonsfrykt.

«Om verdensøkonomien skulle gå i revers i et kvartal eller to, så vil utlånstapene i banksektoren øke. Mao. at bankaksjene har falt i 2022 er slett ikke overraskende», mener Berntsen.

Venter børsfall

Feds innstramming i likviditeten vil alene gi et børsfall på 20 prosent de neste to årene, mener Matt King, Citi.

Referatet fra Feds nylige rentemøte viser at de enorme likviditetstilførslene over flere år skal strammes inn fra mai.

Kollapset mandag

Børsene over hele Europa kollapset i løpet av få minutter mandag formiddag. Det spekuleres i en stor tastefeil. Men fra London gikk det samtidig rykter om en senket russisk atomubåt.