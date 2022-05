Nordea Markets: Økonomisk nedtur kan være nært forestående

Etter at den amerikanske tiåringen i går la seg på 3,00 prosent for første gang siden 2018, la den tyske tiåringen seg over 1,0 prosent tirsdag – det høyeste nivået siden 2014, før den falt tilbake på ettermiddagen. Samtidig har tiårsrenten i Storbritannia i løpet av dagen blitt handlet over 2,00 prosent, ifølge Infront-data.

Det er på onsdagens møte bredt ventet blant økonomene at Fed vil heve målområdet for styringsrenten med 50 basispunkter til 0,75-1,00 prosent, signalisere et ønske om å fortsette med hevinger og formelt sette i gang QT.

Det mest spennende blir derav pressekonferansen, noterer DNB Markets.

Samtidig noterer Nordea Markets at alle ingrediensene for en global økonomisk stagnasjon for øyeblikket er til stede.



Alt blir stadig dyrere, og inflasjonen har nådd et rekordhøyt nivå – som vi ikke har sett siden 1980-tallet.

«Det er derfor sentralbanker har begynt å kunngjøre kraftige pengepolitiske innstramninger for å motvirke utviklingen før den kommer ut av kontroll og blir selvforsterkende», skriver meglerhuset.

Den rekordhøye inflasjonen vil uunngåelig bremse den økonomiske aktiviteten, mener Nordea, og dette kan bli forsterket av den varslede innstrammingen i pengepolitikken. Mange frykter derfor en ny markant økonomisk nedtur og en lang periode med global stagflasjon.

«Det trenger ikke komme til det, men alle ingrediensene er der», er beskjeden fra meglerhuset.

TDN Direkt