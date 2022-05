Det er ingen nyhet at USAs arbeidsmarked er brennhett. Tirsdag kom enda en bekreftelse med den såkalte JOLTS-rapporten (job openings & labor turnover summary, red.anm.) som viste at antall ledige stillinger steg uventet til rekordhøye 11,5 millioner i mars.

Samtidig er knappe 6 millioner arbeidsledige, og dermed snakker vi om nesten to stillinger pr. ledige person.

Høyeste lønnsvekst på 40 år

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets merket seg også antall frivillige oppsigelser har kommet opp på det høyeste nivået registrert siden målingene startet i 2000.

«Med en slik temperatur i arbeidsmarkedet er det betydelig risiko for lønn- og prisspiraler som gjør at inflasjonen biter seg fast på høye nivåer. Det er nemlig ikke bare inflasjonen som er på sitt høyeste siden starten av 1980-tallet (8,5 prosent på årsbasis i mars). Det er også lønnsveksten i privat sektor (5 prosent i første kvartal 2022)», skriver hun i onsdagens morgenrapport.

Når Federal Reserve senere onsdag annonserer en renteøkning på det en bred konsensus mener blir 50 basispunkter, er det nettopp for å bekjempe den høye inflasjonen.

En sjeldent vanskelig øvelse

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at utsiktene er klare for flere doble renteøkninger fra Fed fremover. Samtidig må sentralbanken heller ikke sette opp renten så mye og så raskt at den dreper veksten.

SPENT FØR FED: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

«Det er imidlertid ikke mange eksempler gjennom historien på at Fed har lykkes med en slik myk landing. Det som blir interessant i kveld, er å se hvilken tilslutning Fed gir til de høye renteforventningene som har bygd seg opp i markedet. Og det vil være særlig oppmerksomhet rundt uttalelsene fra (sentralbanksjef Jerome, red. anm.) Powell under pressekonferansen», heter det.

«Vi skal følge spesielt med på eventuelle hint rundt det neste rentemøtet i juni, hvor markedet priser en ikke-triviell mulighet for at renten settes opp med 75 punkter. Veien til at dette prises fullt inn er nok kort, dersom Powell oppfattes haukete i dag», skriver sjeføkonomen videre.