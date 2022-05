Onsdag kveld hevet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 50 basispunkter. Selv om sentralbanksjef Jerome Powell dro til med en dobbel renteoppgang, var det, og budskapet som fulgte, bedre enn mange fryktet.

Nasdaq endte onsdagen med en oppgang på 3,2 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 3,0 prosent og 2,8 prosent.

Rally

«Aksjemarkedet reagerte klart oppover på beskjeden fra Fed», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i torsdagens rapport fra Handelsbanken.

Ifølge Handelsbanken priset rentemarkedet inn en liten halesannsynlighet for en 75 punkters heving.

«Det var nok også en del som ventet at hauken Bullard ville ta dissens mot beslutningen om å heve med “bare” 50 punkter. Trolig var dette noe av grunnen til at det umiddelbart ble et lite lettelsesrally i obligasjonsmarkedet, hvor rentene altså trakk noe ned på beskjeden», skriver Gonsholt Hov.

Balansen slankes

Når det gjelder slankingen av sentralbankbalansen var nyhetene i tråd med signalene fra rentereferatet. Beholdningen av statsobligasjoner vil trappes ned med 30 milliarder dollar i måneden til å begynne med, før dette øker til 60 milliarder over en tremånedersperiode.

Samtidig vil beholdningen av boliglånsobligasjoner (MBS) trappes ned med 17,5 milliarder i måneden, før det gradvis øker til 35 milliarder dollar.

Det blir ikke en heving på 75 punkter

«I forkant av gårsdagens beskjed var det altså priset en liten halesannsynlighet for en enda større heving, og ikke minst hadde markedet gått stadig lengre i å prise en 75 punkters heving ved det neste møtet i juni. Under pressekonferansen utelukket imidlertid Powell denne muligheten, og ser heller mot 50 punkters økninger ved de to neste rentemøtene», skriver sjeføkonomen.