Analytiker Roger Berntsen i Nordnet: – Investorene lot seg begeistre

Den amerikanske sentralbanken satte styringsrenten opp med 0,5 prosentpoeng onsdag, det høyeste rentehoppet siden 2000.

«Investorene derimot, lot seg begeistre av Fed sjef, Jerome Powells oppløftende uttalelser i den påfølgende pressekonferansen», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i morgenrapporten.

Ifølge Jerome Powell ligger det an til tilsvarende rentehopp de kommende møtene, med god sjanse for at de vil klare å myklande økonomien, og unngå resesjon.



Både S&P 500, Nasdaq Composite og Dow Jones Industrial Average steg tre prosent.

Kan presse renten ned

Lange statsobligasjoner er fortsatt ikke en god investering absolutt sett, men økte obligasjonskjøp kan likevel presse renten ned, tror Ingvild Borgen Gjerde, DNB Markets.

Nylig passerte amerikansk 10-åring 3 prosent for første gang siden 2018, mens tyske statsobligasjoner nådde 1-tallet for første gang siden 2014.

«At 3 prosent og 1 prosent virker høyt, sier noe om hva vi har vent oss til de siste årene», skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i rapporten M2.

Mot børsfall

Det går mot en rød start på New York-børsen torsdag.

Ifølge MarketWatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, S&P 500 ned 0,5 prosent og Nasdaq med en nedgang på 0,7 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen har steget markant de siste dagene, i påvente av importstopp fra EU.

EU skal etter alt å dømme være nær en beslutning om bryte med russisk olje og gass. Dollaren derimot, falt kraftig tilbake i gårsdagens handel, som en følge av Feds rentebeslutning.

«En lavere dollar er positivt for verdensøkonomien, gitt at denne handles på svært høye nivåer», skriver Berntsen.



I skrivende stund er Brent-oljen opp 0,6 prosent til 110,83 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 108,24 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 109,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.