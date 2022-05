Bank of England (BoE) hever styringsrenten fra 0,75 til 1,00 prosent, skriver sentralbanken på sine hjemmesider torsdag.

Beslutningen var som ventet, men den pengepolitiske komité var langt fra enstemmig. Seks av ni medlemmer stemte for renteøkningen, mens de resterende tre ville heve til 1,25 prosent, det vil si med 50 basispunkter.

Advarer mot resesjon

«Globalt inflasjonspress har intensivert seg kraftig etter Russlands Ukraina-invasjon. Dette har medført betydelig svakere utsikter for global og britisk økonomi. Denne utviklingen har kraftig forverret kombinasjonen av negative tilbudssjokk som Storbritannia og andre land ennå møter. Bekymringene for ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden har også steget, grunnet Ukraina-invasjonen og coronautviklingen i Kina», skriver BoE.

Sentralbanken advarer mot at britisk økonomi kan gå inn i resesjon senere i år, i takt med at høyere energipriser presser inflasjonen over 10 prosent og forårsaker den største skvisen for britiske husholdninger på mange tiår.

«Inflasjonen har ikke nådd toppen, men vil etter å ha nådd toppen falle tilbake igjen», skriver BoE videre.

Vil slanke balansen

Forventningen er at inflasjonen stiger over 9 prosent i andre kvartal og vil snitte litt over 10 prosent i fjerde kvartal.

BNP-prognosen peker mot 0,9 prosent vekst i første kvartal 2022, sterkere enn forventet i den pengepolitiske rapporten fra februar. Arbeidsledigheten falt til 3,8 prosent i løpet av de tre månedene frem til februar, og vil trolig falle noe ytterligere i løpet av de kommende månedene.

Sistnevnte er i overensstemmelse med en fortsatt innstramming i arbeidsmarkedet.

BoEs pengepolitiske komité vil videre vurdere en oppstart av prosessen med salg av britiske statsobligasjoner.

