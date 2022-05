Rentehauk varsler juni-økning i Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) vil diskutere en renteøkning på møtet i juni, og det er stor sannsynlighet for at ESB faktisk vil bestemme seg for en, sier ESB-rådsmedlem Robert Holzmann ifølge Bloomberg News.

– Vi planlegger å gjøre det. Vi vil diskutere det på møtet i juni, og sannsynligvis gjøre det, sa han.

Robert Holzmann er det mest haukete medlemmet av ESB-rådet, skriver Bloomberg.

– Rentene vil stige i år. Hvor mange ganger, hvor ofte, er noe vi vil diskutere intensivt i juni, sier han videre.

(TDN Direkt)