Sterke sysselsettingstall fra USA

Nonfarm Payrolls i april, som viser sysselsettingsveksten i USA utenom jordbrukssektoren, viste en øning på 428.000. Det var uendret fra mars etter en nedjustering fra 431.000 til 428.000.

Konsensus pekte i forkant mot at det ble skapt 391.000 jobber utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i april.

Ledigheten var 3,6 prosent, som i mars, mot ventet 3,5 prosent. Timelønnsveksten på årsbasis var som ventet på 5,5 prosent, som er den høyeste årsveksten siden tidlig på 1980-taller, ifølge Marketwatch.

Antallet arbeidsledige var uendret på 5,9 millioner, mens den yrkesaktive andelen amerikanere falt fra 62,4 til 62,2 prosent.

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Foreløpige tall sluppet torsdag viste for øvrig at produktiviteten utenfor landbrukssektoren (nonfarm productivity) falt 7,5 prosent i første kvartal, mot ventet et fall på 5,4 prosent. Produktiviteten har ikke falt i samme takt siden tredje kvartal i 1947. I tillegg steg også arbeidsrelaterte kostnader med en årstakt på 11,6 prosent i første kvartal.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd steg med 19.000 til 200.000 sist uke.