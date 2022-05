Inflasjonsrush neste uke

Tirsdag kommer det inn inflasjonstall for Norge. Kjerneinflasjonen (KPIJAE) var 2,1 prosent på årsbasis i mars 2022, hvilket var lavere enn estimatene. Norges Bank estimert 2,5 prosent, mens økonomer TDN Direkt snakket med ventet kjerneinflasjon på 2,4 prosent i gjennomsnitt. Avviket ble forklart med at prisveksten på importerte varer ikke tok seg opp som forventet.

«Dette er en volatil komponent, og kan på grunn av globale inflasjonsimpulser lett overraske på oppsiden i denne gangen», noterer Handelsbanken.

Meglerhuset venter at inflasjonen vil stige gjennom resten av dette året. Industrielle ledere har blant annet rapportert raske økninger i salgspriser innenfor det innenlandske forbrukermarkedet, noteres det. Meglerhuset venter en oppgang til 2,3 prosent for april, som matcher Norges Banks anslag, med retning videre oppover i månedene som kommer.

Onsdag kommer det videre inn tall for inflasjonen i USA i april, etter at totalinflasjon i landet i april la seg på 8,5 prosent – det høyeste nivået siden 1981. Samtidig la månedstallene seg under konsensusforventningene.

Det kommer også inn tall for inflasjonsnivået i Kina onsdag neste uke. Konsumprisindeksen i Kina steg 1,5 prosent i mars på årsbasis. Det ventes at konsumprisindeksen i landet er opp 1,9 prosent i april på årsbasis.

TDN DIREKT